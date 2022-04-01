Некоммерческие организации Красноярья получат около 17 млн рублей на культурные проекты

На полученные субсидии, общая сумма которых составит 16,6 млн рублей, победители конкурса планируют реализовать 15 творческих проектов.

Некоторые культурные события уже состоялись или идут прямо сейчас. Например, на минувших выходных завершился региональный фестиваль «Театральная весна — 2022», который успешно провёл Центр развития культуры, искусства и краеведения «Достояние». Эта же организация проведёт в ноябре II Всероссийский фестиваль фантастики памяти Михаила Успенского.

А ещё в середине марта стартовал XXVI Красноярский фестиваль «Весенние хоровые капеллы», посвящённый Году культурного наследия народов России. Субсидию на его проведение получила НКО «Интеллект и культура».

На прошлой неделе начался приём заявок на участие в межрегиональном детско-юношеском фестивале «Астафьевская весна — 2022» в Овсянке. Организатором выступила Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм.

АНО «Альтернатива» проведёт цикл мероприятий проекта «Культурная столица Красноярья — 2022». Ещё одно знаковое событие, организованное «Альтернативой», пройдёт осенью — это XI Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Мероприятие ежегодно собирает на одной площадке поклонников творчества великой актрисы и любителей отечественного кинематографа.

Татарская национально-культурная автономия «Яр», общественная организация, способствующая сохранению татарского языка и культуры в Красноярском крае, получила субсидию на проведение акции «Перекрёсток культур».

Ещё два крупных события — Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» и краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа» организует и проведёт Красноярская региональная общественная организация Святого благоверного князя Александра Невского.

Грандиозную выставку произведений изобразительного искусства готовит на осень Красноярская региональная организация Союза художников России. Планы проекта грандиозны — показать в большом зале (не менее 1200 квадратных метров) до 300 произведений искусства — лучшие работы художников Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Конкурс среди социально ориентированных НКО проводится министерством культуры края с 2018 года, с 2019 года — в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Всего за четыре года поддержку получили 100 СО НКО.