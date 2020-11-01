Немые свидетели

Цветы и деревья значатся не только в роли немых свидетелей жизни репрессированных людей, но и как «архивные документы», подтверждающие реальность массового террора. Реконструкция лагерной шконки, музыкальное звучание той эпохи, работы современных художников, скреплённые между собой стулья, заявления и фотографии заключённых — все эти образы надолго останутся в сознании людей, которые побывают на выставке с 26 октября 2020 года по 14 января 2021–го.

Передвижная выставка уже прошла в Москве и Перми, теперь и в Норильске она выступает в качестве мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Проект создан на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина, он победил в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года, получил диплом лучшего реализованного проекта 2019 года и специальную номинацию жюри Международного фестиваля «Интермузей–2019» за особый подход к созданию выставок.

Автор и куратор выставки Надежда Пантюлина так говорит о проекте:

– Я освободила год своей жизни на то, чтобы сделать эту выставку по–настоящему. Даже выиграла конкурс, чтобы у меня была независимость при реализации проекта. Я хотела поговорить о репрессиях по–другому, уйти от клинча. Мы говорим не только о прошлом, но и о нашей сегодняшней ответственности за агрессию в обычной жизни.

Выставка заставляет прислушаться к своим чувствам, быть внимательным к себе и беречь окружающих людей. Вся эта история — предложение гражданского участия в сборке следов истории. Само мероприятие — трансляция для другого поколения, вариант принять спокойно то, что произошло в годы сталинского террора.

Приложите маленькое усилие, нажмите на кнопку рядом с фотографией заключённых и вы увидите, как озарятся светом их лица. Таким образом каждый зритель сможет «унести» впечатления о выставке с собой. Всегда необходимо помнить, что история начинается с нас.

Для города и Музея Норильска выставка имеет особое значение, ведь более 20 лет на Таймыре существовал крупнейший лагерь Сибири — Норильлаг. С 1935 по 1956 год в нём содержались более тысячи подданных 22 стран мира, представители всех республик и национальных меньшинств Советского Союза. Общее количество заключённых, отбывавших наказание в Норильлаге, — не менее 300 тысяч человек.

Места в Норильске, где были собраны растения для гербария, — бывшее расположение лагерного пункта «Норильск-2» и северо–восточный склон горы Шмидта, где находился женский лагерный пункт «Нагорный».

«Норильск-2». Место, где с 1935 года находился отдельный лагпункт со штрафным изолятором, послужило вдохновением для венгерского писателя–сидельца Йожефа Лендела. Во время пребывания в лагере он написал несколько произведений–воспоминаний: «Норильск–2», «Жёлтые маки» и «Незабудки». Эти же цветы в 2019 году были собраны участниками норильской экспедиции при подготовке экспозиции.

Полынь, ромашку, хвощ, родиолу розовую, вейник незамечаемый нашли на склоне горы Шмидта. Примечательно, что благодаря стоявшим когда–то лагерным постройкам и заборам растительности удалось сохраниться на вечномёрзлом грунте и по сей день.

Засушенные цветы — это сильнейшая метафора, символ надломленных судеб тех, кому пришлось стать узником лагерей: с одной стороны — это хрупкость человеческой жизни, с другой — стойкость. На выставке можно заметить, что растения имеют длинные и крепкие корни, как и люди, которым приходилось опираться на свой характер и крепкое желание выжить при любых условиях.

В сборе гербария во время норильской экспедиции участвовали: Ольга Шадрина, старший научный сотрудник музея; Дмитрий Шебалков, заведующий отделом хранения; Александр Смирнов, старший научный сотрудник. Организовала экспедицию Лилия Луганская, главный хранитель Музея Норильска.

Фотографии с помощью дрона сделал Максим Зверев, сотрудник департамента совершенствования деятельности ЗФ «Норникеля». Определила виды растений Светлана Филатова, младший научный сотрудник Научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики.

Впечатлениями о выставке поделилась заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева:

– Уверена, что равнодушных после посещения экспозиции не останется. Хочу выразить благодарность коллективу Музея Норильска за то, что они проделали огромнейшую работу — соединили несоединимое, собрали с предгорья горы Шмидта растения как кусочки памяти. Эта выставка – словно тонкая грань, связывающая нас с прошлым.

Галина Мусатова, посетитель выставки:

– Я увидела тесную связь человека и растений. Всё в нашем мире взаимосвязано, всё стремится к жизни. Я верю в то, что никогда и нигде ни при каких обстоятельствах сталинский террор не повторится. Мы должны стремиться сохранять в человеке всё человеческое.

В дальнейшем планируется сделать программу–сопровождение для выставки на сайте проекта http://zasushennye.ru.