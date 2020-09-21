- Они даже не попрощались, как следует. Их разлучили на 6 месяцев, 183 дня, 4380 часов, 262800 минут и бесчисленное множество мгновений, - под музыку из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» голосом Левитана сообщили со сцены. - Но несмотря ни на что, вопреки всему, невзирая на... 18 сентября 2020 года они, наконец, встретились.

После - долгое молчание. Полтруппы с широко раскрытыми глазами пытаются вспомнить, что нужно делать на сцене. Сначала спасти ситуацию пытается Павел Авдеев, после Степан Мамойкин. Но, как говорится, мастерство не... Не просидишь на карантине. И открытие восьмидесятого юбилейного театрального сезона всё же состоялось. Зал был заполнен лишь наполовину, исключительно из-за новых требований. Многие дисциплинированно пришли в защитных масках.

Норильчанам представили новых актёров. Яков Алленов для знакомства со зрителями с их же помощью разыграл сцену «Эмоциональный режиссёр». Молодой артист Ярослав Сурженко прочел стихи Евгения Евтушенко. По сути, творческий вечер больше походил на вечер воспоминаний, точнее напоминаний. Артисты представили отрывки новых спектаклей, которые только успели выйти до карантина и показались лишь пару раз. Это «Сны белой земли», «Счастливый номер», «Брат мой!», «Телёнок золотой. Бендериада» и «Как Циолковский летал на Луну», последний впервые покажут 23 сентября. А в фойе театра открылась выставка картин Варвары Бабаянц. Ведущая актриса во время казуса, так сами артисты завуалировали слово «карантин», открыла в себе талант живописца и представила зрителям 20 работ в стиле, который коллеги начинающей художницы назвали «бабаянизм».