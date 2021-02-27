НКИ возобновляет проект «Пойдём семьёй в концертный зал»

28 февраля Норильский колледж искусств приглашает детей с родителями на фольклорное представление «В сказке». Необычный спектакль подготовили студенты отделения хорового и народного пения под руководством Валентины Литвинюк и Георгия Диденко. Это преддипломная работа Натальи Абозиной и Александры Качинской, которые придумали волшебное путешествие по разным сказкам.

Следующая встреча проекта в марте будет посвящена музыке диснеевских мультфильмов. В большой программе также исполнение оркестром русских народных инструментов НКИ «Карнавала животных» К. Сен–Санса, а также премьера героической кантаты, посвящённой памяти героев–молодогвардейцев.

Все ранее приобретённые билеты и абонементы действительны. На любые вопросы о проекте ответят по телефонам: 48–53–28, 38–58–19.