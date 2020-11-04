«Ночь искусств – 2020» показала горожанам «ЗАквартирное ИСКУССТВО» Норильска.

Пандемия коронавируса изменила формат всероссийской акции «Ночь искусств» и увела это событие из массового в «подполье» и «заквартирье». Девиз акции в Музее Норильска - «Больше 50 не собираться!» Своё отражение слоган нашёл в фирменных синих масках с надписями «Заквартирное ИСКУССТВО», «НЕ ИЗОлируй», «Первый, пятый, седьмой или 14-й и так далее из 50 счастливчиков» - их накануне события сотворили сотрудники музея. Пандемия также нашла отражение в настроении и тематике акции в Норильске – подпольное, квартирное, карантинное искусство во времена тотальной ИЗОляции.

Эта «Ночь искусств» длилась всего четыре часа и проходила на многих творческих площадках, среди них три музейные: художественная галерея, Музей Норильска и PolArt-резиденция. Художественная галерея вдохновила гостей невероятным и абстрактным смешением цветов и познакомила с новым для города видом творчества FluidArt – это жидкое искусство или искусство потока. Краска наносится на холст методом заливки, разбрызгиванием или другими способами. Акриловые краски, смешиваясь между собой, создают волшебные картины, каждая из которых рождает множество ассоциаций.

Музей Норильска встречал гостей фотовыставкой «ТаймырФотоГода - 2020» - фотографы поделились с горожанами своим авторским взглядом на привычные для норильчан вещи. На 47 работах от 11 авторов изображены городские события и будни, суровые индустриальные пейзажи и хрупкая северная природа, отражены взгляды на жизнь начинающих и опытных авторов, их настроение и чувства. Мэтры фотографии Алексей Арлюков, Олеся Химич, Алёна Иванова провели мастер-классы по портретной съёмке для социальных сетей. Профессионалы рассказали об особенностях того или иного освещения, выгодных ракурсах, интересных приёмах фотографии и так далее.

В PolArt-резиденции участники «Ночи искусств» заговорили на языке плакатов. Ассоциация норильских дизайнеров презентовала проект «(НЕ)реально», основой которого стала выставка плаката в рамках 14-й Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Гости выставки увидели, что язык плакатов может быть красноречивее любых слов и эмоционально сильнее многих фраз или реплик. Это мнение нашло подтверждение в мастер-классе, который провели норильские дизайнеры для гостей

PolArt-резиденции, на котором создавали плакаты на тему пандемии. Большинство из них были бы весьма актуальны в подъездах, магазинах и прочих общественных местах, например, такие как: «Курить на лестничных клетках и в холлах запрещается», «Береги здоровье - закрывай рот соседу», «Ежемесячно вносите плату за квартирную изоляцию» или «Граждане! Не бросайте из окон посуду, мусор. Это приводит к травмам и засоряет город».

- На выставке в PolArt-резиденции представлены плакаты современных авторов, – говорит Александр Александров. – Мастер-класс стал таким плакатным квартирником с высказыванием авторов на заданную тему. Если посмотреть на реплики на плакатах, то можно понять, что людей очень волнует тема соседства во время пандемии.

На других 16 площадках творили норильские мастера. Тут тебе и ёлочная игрушка от гончарной мастерской, сладкие угощения от кондитерской, мастер-классы по игре на гитаре и созданию комиксов, роспись по шёлку, текстильная кукла, витражная брошь из стекла, очёчник из кожи и многое другое. Выбор материалов и способов для самовыражения и творчества - на любой вкус.

- Эта «Ночь искусств» необычна тем, что события проходили одновременно на различных площадках города, – говорит Наталья Федянина, директор

музейно-выставочного комплекса. – Многие из нас заметили, что за время пандемии в людях усилилась тяга к творчеству. Они ищут новые способы самовыражения, просматривают и изучают обучающие ролики с различных мастер-классов, ищут себя в творчестве. Это искание созвучно со слоганом акции – искусство объединяет. Творчество действительно объединяет и спасает от рутинности будней и ощущения дня сурка.

И хотя на различных площадках побывало ограниченное количество людей (из-за соблюдения необходимых ограничений), зато онлайн-формат «Ночи искусств - 2020» позволил побывать горожанам на всех площадках и зарядиться свежими эмоциями, узнать о новых творческих направлениях и запланировать на будущее интересные мастер-классы.