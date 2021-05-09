Норильчан отправили в путешествие во времени

В Музее Норильска прошёл день открытых дверей. Посетителей ждала концертная программа «Письма Победы», которую подготовили хор «Вдохновение», вокалисты Городского центра культуры и Норильской детской музыкальной школы. Взрослые могли сделать фото на память на «Привале», а дети — пройти полосу препятствий на игровой площадке «Боевое ГТО».

Заинтересовали гостей и экспозиции, которые сотрудники музея подготовили специально к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выставка «Окна сатиры» — это целая история о художниках, поэтах и журналистах, которые составляли костяк объединения «Окна ТАСС». Они рассказывали о героизме советских воинов, призывали к защите Отечества, в сатирической форме высмеивали Гитлера и его союзников. В едином патриотическом порыве в мастерской трудились люди самых разных профессий: скульпторы, художники, живописцы, театральные художники, графики и искусствоведы.

«Фронтовые бригады» — повествование о творчестве военного времени. Искусствоведы, скульпторы, актёры, певцы, танцоры и музыканты всеми силами поддерживали боевой дух фронтовиков, ведь победа в немалой степени зависит от того, насколько в неё верят и как сильно желают её приближения. Кроме того, творческие встречи давали воинам необходимую передышку между боями.

Узнать о жизни Норильска во время войны гости смогли благодаря масштабной экспозиции «Битва за никель» из фондов Музея Норильска, Норильского городского архива и Государственного архива Красноярского края.