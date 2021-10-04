Норильчан приглашают к знакомству с новым резидентом PolArt
Норильчан приглашают к знакомству с новым резидентом PolArt
Первая встреча с екатеринбургским фотографом и художником Сергеем Потеряевым состоится сегодня в 18.30 в арт-резиденции PolArt (ул. Богдана Хмельницкого, 1). На ней ждут норильских фотографов, музыкантов и людей, которым близки и интересны цифровые технологии в области искусства. Резидент расскажет о себе, своём творческом опыте, первых впечатлениях и планах на две недели в Норильске.
На Крайнем Севере художник планирует реализовать авторский проект «Soundscape. Норильская симфония». В нём сольются два вида искусства - музыкального и изобразительного. Художник фотографически исследует городские пространства и запишет их «голоса», с помощью которых через специальную программу преобразит запечатлённые сюжеты, чтобы создать новую, параллельную реальной картину ландшафта.
Концепция художественного замысла норильского проекта Сергея Потеряева тесно связана с идеями российского композитора Арсения Авраамова и его «Симфонией заводских гудков», написанной в 1922 году в Баку и объединившей в композиции целый город. В своём «Звуковом ландшафте» фотограф решил пойти дальше и не просто «связать» разные районы города, но и установить связь между разными историческими периодами. Для создания инсталляции он предполагает изучить городское и «звуковое» пространство разных районов Норильска, а field recording улиц планирует сложить в единую музыкальную композицию.
Сергей Потеряев — фотограф, куратор, фоторедактор издания «The Village Екатеринбург», с 2010 года является членом Союза фотографов России. Новый резидент PolArt много путешествует, его проекты были представлены на выставках и фестивалях более чем десяти стран мира. В своих произведениях художник исследует социальный и временной контекст Родины в рамках дихотомии «прошлое - будущее», различные субкультурные, национальные, локальные и профессиональные сообщества, пространства их жизни, работы и отдыха. Композиционная простота его проектов обманчива: в них вмонтированы элементы архивных снимков, а документальность образов соседствует с сюрреалистичностью.
Вход на встречу свободный. В PolArt-резиденции действует масочный режим и социальная дистанция.