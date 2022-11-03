Норильчан приглашают на Культурный марафон

Присоединиться к проекту могут все желающие – преподаватели, школьники всех возрастов и их родители.

Эксперты приготовили интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Куратором проекта стала Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ и постоянный эксперт направления «Мода» на КРЯКК.

В рамках марафона школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть – формирование самой большой коллекции архивных праздничных образов жителей России, которые были популярны в России в разное время. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса.

Регистрация на марафон — https://education.yandex.ru/culture.

Более подробную информацию можно получить по ссылке.