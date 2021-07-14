Норильчан приглашают на открытие выставки московского фотохудожника Сергея Новикова

«Одним из событий, побудивших меня заняться этим проектом, была ликвидация музея по неизвестным причинам в 1965 году и утрата его коллекций. Считанное количество фотографий тех старых музеев (двух - в старой части города и впоследствии музея как части Дома техники на ул. Комсомольской, 12) хранятся сейчас в архивах современного музея. Лишь каталог-путеводитель по музею, составленный С. А. Ткачевским в 1948 году, и описи принятых на хранение объектов дают представление о тематических разделах и экспонатах тех времён», - пояснил Сергей Новиков.

Автор обратился к долгой и непростой истории норильского музея, его реинкарнациям и общим вопросам музеологии как научной дисциплины. Ему удалось реконструировать некоторые архивные снимки: запечатлеть исторические места, объекты и ситуации, некоторые из них автор воссоздал собственноручно.

Так, один из музейных стеллажей оказался на Озерной, 9а, прежнем месте расположения музея, капсула с предметами ушедшей эпохи отправилась в будущее (наше с вами настоящее), а у одной из картин художника Н. П. Лоя появился разновременной этикетаж. Ради проекта Сергей даже занимался продажей неценных в действительности камней на одной из улиц города. Кадры, которые норильчане увидят на выставке в резиденции, стилизованы под архивные снимки. В них нарочно спутаны прошлое и настоящее. Зритель простимулирован для запуска собственного выстраивания или достраивания нарратива истории.

Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».

Открытие выставки состоится 15 июля.