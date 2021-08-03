МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают на презентацию «Авроры» - проекта питерского фотографа Виктора Юльева

Норильчан приглашают на презентацию «Авроры» - проекта питерского фотографа Виктора Юльева

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Норильчан приглашают на презентацию «Авроры» - проекта питерского фотографа Виктора Юльева

Гостей ждут в резиденции PolArt 6 августа в 18.30.

Норильчан приглашают на презентацию «Авроры» - проекта питерского фотографа Виктора Юльева

Виктор Юльев, прожив в Норильске не одну неделю, запечатлел виды города и портреты норильчан - представителей разных социальных слоёв и профессий. И получилась единая картина, рассказывающая историю города и его жителей.

Норильчане, гости резиденции, увидят проект в формате «диджитал» - в виде проекций на стенах зала. Окончательный вид «Аврора» примет, когда Виктор вернётся в Санкт-Петербург, где покажет уже новым зрителям Норильск «из параллельной вселенной, проступающий в лучах незаходящего солнца в полярный день, отражающийся в глади Долгого озера и виднеющийся в глазах самих норильчан - героев снимков».

3 августа в 17:17 500
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