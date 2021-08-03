Норильчан приглашают на презентацию «Авроры» - проекта питерского фотографа Виктора Юльева

Виктор Юльев, прожив в Норильске не одну неделю, запечатлел виды города и портреты норильчан - представителей разных социальных слоёв и профессий. И получилась единая картина, рассказывающая историю города и его жителей.

Норильчане, гости резиденции, увидят проект в формате «диджитал» - в виде проекций на стенах зала. Окончательный вид «Аврора» примет, когда Виктор вернётся в Санкт-Петербург, где покажет уже новым зрителям Норильск «из параллельной вселенной, проступающий в лучах незаходящего солнца в полярный день, отражающийся в глади Долгого озера и виднеющийся в глазах самих норильчан - героев снимков».