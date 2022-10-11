Норильчан приглашают на творческую дискуссию «О памяти места: проекции будущего и размышления о прошлом»
Норильчан приглашают на творческую дискуссию «О памяти места: проекции будущего и размышления о прошлом»
В дискуссии примут участие приглашённые спикеры: художник, резидент PolArt Марго Макарова (Москва), специалист по арт-инвестициям и аналитике арт-рынка Алиса Лисовская (Лондон), и культуролог Нарине Арутюнян (Ереван).
Город является не менее одушевлённым существом, чем те, кто его населяют, и сегодня представляется особенно важным — сохранить память места, очеловечить их историю и бережно передать дорогое наследие поколениям, без потери смыслов и искажений. Будущая дискуссия о том, какие есть практики и кейсы превращения оставленных постиндустриальных городских построек в бурные центры культуры и искусства, а также о необходимости контейнирования памяти места и встраивания ее в комплекс национальной, локальной и семейной памяти. Спикеры будут дискутировать об отношении молодого поколения к будущему родного города, реконструкции и трансформация значимых городских мест с целью развития местного креативного класса и индустрии.
Встреча пройдёт в гибридном формате: online и offline 13 октября 2022 г. в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt (ул. Богдана Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж). Вход свободный.