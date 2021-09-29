МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают на виртуальную выставку «Поезд Победы»

Норильчан приглашают на виртуальную выставку «Поезд Победы»

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Норильчан приглашают на виртуальную выставку «Поезд Победы»

Ознакомиться с экспозицией можно на сайте поездпобеды.рф в разделе «Виртуальный тур».

Норильчан приглашают на виртуальную выставку «Поезд Победы»

Видеоэкскурсия полностью повторяет маршрут посетителей по поезду. Гидом в ней, как и в реальной экскурсии, станет машинист Лидия.

Инсталляция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Всего в «Поезде Победы» восемь вагонов, каждый отражает конкретный период истории. Начинается всё с весны 1941 года и заканчивается победным маем 1945-го. Брестская крепость, блокада Ленинграда, оборона Севастополя и Одессы, концлагеря - этим и другим событиям посвящены отдельные рассказы главной героини выставки, Лидии. Девушка не просто рассказчик-аудиогид - это собирательный образ поколения тех лет. Ей 19 лет, она пошла по стопам отца и стала машинистом.

Фото из открытых источников
29 сентября в 09:30 570
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