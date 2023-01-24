Норильчан приглашают на встречу с фотографом из Санкт-Петербурга Михаилом Проскаловым
Норильчан приглашают на встречу с фотографом из Санкт-Петербурга Михаилом Проскаловым
Творческая встреча пройдёт в эту пятницу в 18.00 в Агентстве развития Норильска.
Фотограф славится своими портретами и снимками архитектуры, но особое место в его творчестве занимают фотографии различных промышленных объектов. Также Михаил увлекается аэросъёмкой и созданием таймлапс-роликов. А в 2021 году он стал победителем крупнейшего международного конкурса The Art of Building, посвящённого искусству архитектурной фотографии. Жюри оценило его снимок петербургского «Лахта Центра», сделанный с использованием беспилотника.
Вход на творческую встречу свободный. Регистрация по ссылке.