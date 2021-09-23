Норильчан приглашают на выставку «Путешествие частной луны. Арктический дневник»

«Создать поэтическое переживание, тонкое, иногда нежное и еле уловимое — задача моего искусства. Не обязательно обладать Луной, чтобы наслаждаться её светом! «Частная луна» не только моя — она принадлежит каждому. Я дарю возможность видеть её и любить, так же, как настоящая Луна дарит нам свою красоту. Реальная Луна путешествует вокруг Земли, освещая своим волшебным светом прекрасные пейзажи нашей любимой планеты, и поэтому я решил совершить со своей «Частной луной» такое же путешествие. Это будет немного более долгое путешествие, чем один оборот Луны вокруг Земли. Путешествие длиной в мою жизнь!» — раскрывает художественный концепт Леонид Тишков.

Мобильная выставка «Частная луна» впервые была представлена в 2003 году на подмосковном фестивале, а через год начала своё путешествие по миру. Она побывала в Сибири и на Урале, в Петербурге, Львове и Риге, в Париже, Японии, Сингапуре, Австрии, Берлине и Франкфурте, в Цюрихе, Бельгии, Гааге, Праге, Лондоне, Италии, США, Китае и на Тайване, даже на архипелаге Шпицберген в Арктике. Из Новой Зеландии она направилась в Румынию, Трансильванию и Валахию, летом 2016 года гостила в восточной Словакии, в городе Левоча, после в Нижнем Новгороде, Липецке, Риге, Нидерландах, Южной Корее и Китае. Теперь её свет зажжётся в Норильске, волшебный лунный свет. Необычно располагаясь в пейзаже на открытой местности, на балконах и в садах горожан, на стенах клубов, заброшенных помещений или электростанций, освещая окружающие предметы, искусственный месяц предлагает пережить ощущения сказочности существования. Зритель оказывается внутри инсталляции, становясь персонажем и соучастником события, переживая поэтическое состояние в наше прозаическое время. «Частная луна» — это возвращение романтического в актуальное современное искусство, которому сегодня явно не хватает поэзии и человечности. Городской однообразный пейзаж, необозримые квадратные пространства, узкие улицы и наступление блочного строительства, исчезновение интимности городской среды создают дефицит поэтического. Поэтому «Частная луна» приходит к нам и приносит в своем серебряном кулачке горсточку поэзии.

Леонид Тишков также расскажет норильчанам о том, как в 2010 году он вместе с международной экспедицией, состоящей из учёных, художников, писателей и музыкантов, совершил путешествие на шхуне в Арктические широты на острова Шпицбергена и Северо-Восточной Земли. Эта экспедиция была организована лондонским независимым сообществом Cape Farewell, главной целью которого является привлечение общественности к проблемам изменения климата на Земле и поиск выхода из экологического кризиса. «Арктический дневник» Леонида Тишкова — это рассказ о невероятно красивом, волшебном арктическом мире. В нём возможны разные чудеса: Луна спускается с небес, сияющие полярные медведи гуляют по льдинам, в море среди синих китов плывут белые облака, а в небе — голубые айсберги, лед поёт, снег излучает свет, а тающий ледник взывает к нам, людям, безмолвно говоря: «Я ещё жив».

Выставка «Путешествие частной луны. Арктический дневник» впервые представит автора и его творчество в Норильске и пробудет здесь до 28 ноября. Это актуальное российское искусство с мировым именем.

Вход на открытие свободный. В Художественной галерее действует масочный режим и социальная дистанция.