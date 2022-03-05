Норильчан приглашают насладиться инструментальной музыкой в исполнении оркестра musicAeterna

Теодор Курентзис — основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижёр Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии в Штутгарте. Курентзис является девятикратным лауреатом российской театральной премии «Золотая маска», лауреатом премии KAIROS, командором ордена Феникса и кавалером ордена Дружбы.

Оркестр основан в 2004 году в Новосибирске, с 2011 по 2019 год был частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 года musicAeterna — независимый коллектив со спонсорской поддержкой. Оркестр гастролирует в России и Европе, в 2019–2020 состоялись первые гастроли в США и Японии. Участвует в международных фестивалях. В 2017 году musicAeterna стал первым российским коллективом, который открыл основную программу Зальцбургского фестиваля.

Билеты можно приобрести на сайте Красноярской краевой филармонии.