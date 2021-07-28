Норильчан приглашают познакомиться с северной ягодой

В первый день фестиваля в 13.30 состоится подведение итогов проекта «Северный ЛэндАрт» и открытие парка арт-объектов на экологической тропе. Это результат трудов двадцати мастеров-флористов из различных уголков страны под руководством команды АНО «Сибирское Арт-Пространство». Гости фестиваля смогут проголосовать за понравившуюся скульптуру из природных материалов, чтобы выбрать лучшую команду, итоги подведут 1 июля в 12.30. Также 31 июля в 13.50 на площади перед зданием лыжной базы в торжественной обстановке профессиональная художница из Санкт-Петербурга Мария Кудашева презентует фотозону с объёмным изображением северной ягоды. Оба проекта получили грантовую поддержку в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» благотворительной программы ПАО «ГМК «Норильский никель».

Организаторы фестиваля приглашают обладателей «ягодных» фамилий — Малининых, Ягодкиных, Брусничкиных и других — вписать свою семью в историю фестиваля и получить сувениры.

Во второй день праздника в 16.00 состоится розыгрыш призов от «Норильского хлебозавода» и эксклюзивных «ягодных» сувениров ручной работы. Для участия необходимо принести кусочки «ягодного тортика», размещённого на специальных буклетах, которые раздавали на различных летних мероприятиях, а также заранее зарегистрироваться у организаторов фестиваля.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением всех необходимых мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.