Норильчан приглашают познакомиться с творчеством Дарьи Лисицыны

Дарья Лисицына — куратор и современный художник, архитектор по образованию; видит своё призвание в работе с городской средой, развивает компетенцию искусствоведа; участник международных скульптурных симпозиумов и художественных резиденций. Арт-объекты и инсталляции Дарьи Лисицыной можно встретить на площади в Канаде, в парке в Корее, в природном заповеднике в Китае, в частных коллекциях Германии, Дании, Эстонии и Франции и, конечно, в разных городах нашей страны. В Норильске художница рассчитывает встретить неравнодушных к современному искусству и городу норильчан, готовых присоединиться к проекту, раскрыть и применить свой творческий потенциал и фантазию в «Вышивке по-живому».

На первой встрече резидент расскажет о себе и своём художественном опыте, а также подробнее о норильском проекте. Познакомит с различными творческими методами и научит искать новые формы создания визуальных объектов. Пригласит также на отдельный мастер-класс для самой заинтересованной в деле аудитории. Вход свободный.