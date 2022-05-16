Норильчан приглашают принять участие в III Международном дистанционном многожанровом творческом конкурсе «Эхо войны»

Цель конкурса – формирование активной гражданской позиции на основе традиций и истории России, сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное искусство. Тематика конкурсных номеров свободная. Заполнить и отправить заявку на участие можно по ссылке здесь. Приём заявок осуществляется до 20 мая. Конкурсные работы будет оценивать жюри, куда входят выдающиеся деятели культуры и искусства. Результаты объявят 26 мая.

Организатор конкурса - индивидуальный предприниматель Богдан Матевощук, информационную поддержку конкурсу оказывают учреждения культуры и образования, высшие и средние специальные учебные заведения России.

Более подробную информацию можно получить по ссылке.