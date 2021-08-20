Норильчан приглашают принять участие в музыкальном конкурсе

К участию приглашаются сольные исполнители или представители группы до четырёх человек в возрасте от 18 до 35 лет. Принимаются песни собственного сочинения или кавер-версии, исполненные на русском или национальном языках.

Чтобы подать конкурсную заявку необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодёжь России». Здесь в разделе «Мероприятия» выберите «Всероссийский конкурс авторов и молодых исполнителей». Далее заполните анкету участника и отправьте заявку.

К анкете необходимо приложить ссылку на Яндекс.Диск, Гугл.Диск или Ютуб для просмотра видеоролика конкурсной работы.

Регистрация участников закрывается 19 сентября.