МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают принять участие в музыкальном конкурсе

Норильчан приглашают принять участие в музыкальном конкурсе

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Норильчан приглашают принять участие в музыкальном конкурсе

Всероссийский музыкальный конкурс «Громче» – это возможность рассказать свою историю в одной песне в жанре фолк и, став победителем, зазвучать на всю страну.

Норильчан приглашают принять участие в музыкальном конкурсе

К участию приглашаются сольные исполнители или представители группы до четырёх человек в возрасте от 18 до 35 лет. Принимаются песни собственного сочинения или кавер-версии, исполненные на русском или национальном языках.

Чтобы подать конкурсную заявку необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодёжь России». Здесь в разделе «Мероприятия» выберите «Всероссийский конкурс авторов и молодых исполнителей». Далее заполните анкету участника и отправьте заявку.

К анкете необходимо приложить ссылку на Яндекс.Диск, Гугл.Диск или Ютуб для просмотра видеоролика конкурсной работы.

Регистрация участников закрывается 19 сентября.

Фото из открытых источников
20 августа в 09:30 460
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