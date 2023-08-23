Норильчан приглашают принять участие в творческом конкурсе «Белые журавли»
Норильчан приглашают принять участие в творческом конкурсе «Белые журавли»
Подать заявку могут горожане от 7 до 23 лет.
Творческий конкурс проходит ежегодно, на нём норильчане читают стихи и поют песни, посвящённые Великой Отечественной войне.
Подать заявку можно до 1 октября. Всех участников поделят на четыре возрастные категории: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, 19-23 лет. Главное условие конкурса — длительность выступления в поэтической номинации должно составлять не более трёх минут, а в песенной — не более пяти минут.
Отборочный тур пройдёт 29 октября в Молодёжном центре (ул. Советская, 9). Начало в 13.00. После, в 15.00, состоится гала-концерт, на котором и наградят победителей.
При выборе победителей конкурсное жюри будет обращать внимание на выразительность чтения, эмоциональность и оригинальность выступления, а также на знание текста стихотворения.
Приём заявок проводится в библиотеке № 4 (Солнечный проезд, 2). Также документы можно прислать на электронный адрес: cbs.colnce@mail.ru.
Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.