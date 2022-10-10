Норильчан приглашают принять участие в творческом конкурсе «Мама — это целый мир»

Ежегодный конкурс «Мама – это целый мир» приурочен к отмечаемому в России в последнее воскресенье ноября Дню матери. Организатор конкурса - министерство социальной политики Красноярского края и Центр семьи и детей. Победителей будут определять по трём номинациям: «Фотография», «Видеоролик» и «Литературная работа «Слово о маме». Принять участие могут все жители края старше 12 лет.

«Конкурс «Мама – это целый мир» проводится в рамках нацпроекта «Демография» и позволяет еще раз показать ту важную и ответственную роль, которая отводится женщине-матери в становлении и самоопределении её детей, в воспитании достойных граждан, бережно относящихся к своим близким, истории и традициям своей семьи и родины», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Творческие работы и заявки для участия в конкурсе необходимо направить на электронный адрес konkurs_krai@mail.ru. Подробная информация о конкурсе, а также формы заявки размещены на сайтах министерства социальной политики Красноярского края и краевого Центра семьи и детей.