Норильчан приглашают на выставку «Снежное молоко снов»

Художница из Санкт–Петербурга Анастасия Кузнецова, резидент PolArt, представит выставку по итогам авторского проекта. Открытие состоится 11 июня в 15.00 в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).

В экспозиции представлены результаты художественного исследования эстетики Севера — серия живописи и снежно-молочная инсталляция. Дополняют собрание материалы из семейного архива художницы, посвящённые арктическим экспедициям её отца–полярника Виталия Кузнецова.

Свою трёхнедельную арт-экспедицию Анастасия Кузнецова посвятила исследованию и документации доступными средствами живописи всего иррационального, парадоксального и фантастического, органично соседствующего с норильской повседневностью. Авторский сюрреалистический эффект реализован во фрагментах снежных летних сновидений на полотнах без сюжета и времени, лишённых цвета и фона, при этом интересных по композиции и контрасту на первый взгляд несовместимых. Неожиданные сочетания и наслоения контекстов складываются в особое художественное повествование, новую арктическую мифологию. Личными впечатлениями о норильской жизни художник поделится со зрителями, в том числе, в формате полевого диджитал-дневника экспедиции.

Много интересного о Севере Анастасия Кузнецова увидела задолго до этого проекта — из семейных архивов и рассказов о дальних путешествиях отца–полярника Виталия Кузнецова. На выставке прозвучит также история почти тридцатилетней давности об одной из арктических экспедиций 1994 года. Впервые будут публично представлены дневники участников экстремального похода, который начинался на мысе Арктическом острова Комсомолец в архипелаге Северная Земля. Сочетание в едином выставочном проекте художественного и документального материала станет авторской попыткой провести параллель между двумя экспедициями — отца-полярника и дочери-художника. Вход на открытие выставки свободный.

Анастасия Кузнецова — художник-живописец, выпускница Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица. С 2017 года — член Союза художников России, участник персональных и коллективных выставок молодого искусства.

Событие PolArt-резиденции проходит в рамках проекта «POLART. AR(t)-реальность», который реализуется МВК «Музей Норильска» — победителем грантового конкурса долгосрочных социальных проектов «Основной ресурс», организованного Фондом целевого капитала «Наш Норильск».