Норильчан вновь познакомят с современной культурой самиздата

Самоорганизация NIZINA – дуэт художников Кристины Шкилевой и Кристины Сергеевой. Выпускницы академии документальной и арт-фотографии «Фотографика» сегодня работают с фотографией, формой зина и фотокниги, а также популяризируют формат и ведут блог о развитии самиздата в России. В 2022 году кураторы NIZINA провели фестиваль зинов и фотокниг в Санкт-Петербурге и в Самаре, который собрал более 200 авторов из 30 городов России, из Норильска в том числе.

«Иногда нас спрашивают: «Что такое зин?» Наша цель – ответить на этот вопрос, увеличить насмотренность людей, мотивировать делать больше качественных произведений, тем самым расширяя количество тиражей и рынок авторских печатных изданий, создающихся российскими художниками», – раскрывают идею проекта NIZINA его кураторы.

На мероприятие в стиле artist talk ждут увлечённых культурой самиздата и заинтересованных в формате норильчан для совместного создания зина о Норильске, используя фотографии, архивы, артефакты, карты и другие материалы. На первой встрече резиденты расскажут о себе и своём художественном опыте, покажут часть зинов фестиваля NIZINA. Анонсируют также серию последующих воркшопов, где подробнее разберут зин, его темы и формы, раскроют секреты создания – вёрстку, бумагу, печать в типографии и в домашних условиях. Вход свободный.