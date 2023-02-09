Норильчанам предлагают оценить уровень культурных учреждений города
Норильчанам предлагают оценить уровень культурных учреждений города
На портале «Активный гражданин» проходит сразу три голосования, организованные краевым министерством культуры.
Организаторы ждут от респондентов анализ качества и количества культурных мероприятий в регионе. Также предлагается проголосовать и оценить востребованность и удобство виртуальных музеев. Смогут ли они заменить традиционные? Передают ли качественно смысл представленных в них экспозиций и экспонатов?
Ещё один опрос посвящён библиотечной тематике. От местных жителей ждут предложений по улучшению работы краевых и государственных библиотек, а также оценку возможностей электронных ресурсов книгохранилищ.
Принять участие в голосовании можно до 30 июня 2023 года. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи госуслуг.