Норильчанам предлагают оценить уровень культурных учреждений города

Организаторы ждут от респондентов анализ качества и количества культурных мероприятий в регионе. Также предлагается проголосовать и оценить востребованность и удобство виртуальных музеев. Смогут ли они заменить традиционные? Передают ли качественно смысл представленных в них экспозиций и экспонатов?

Ещё один опрос посвящён библиотечной тематике. От местных жителей ждут предложений по улучшению работы краевых и государственных библиотек, а также оценку возможностей электронных ресурсов книгохранилищ.

Принять участие в голосовании можно до 30 июня 2023 года. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи госуслуг.