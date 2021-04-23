Норильчанам предлагают провести выходной под звуки духового оркестра
Норильчанам предлагают провести выходной под звуки духового оркестра
25 апреля в 14.00 в Норильске впервые прозвучит героическая кантата «Краснодон».
На сцене концертного зала Норильского колледжа искусств перед норильчанами выступят духовой оркестр Норильского колледжа искусств под управлением заслуженного работника культуры РФ Николая Петрова, студенческий театр под управлением Валерия Хамина и вокальный ансамбль НКИ под руководством Натальи Лушниковой.
Героическая кантата «Краснодон» посвящена подвигу участников советской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Уникальное по своей значимости масштабное произведение прославляет великий подвиг народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.