Норильчанам предлагают услышать город по-новому

Сергей исследовал территорию с помощью фотографий и аудиозаписей «голоса» Норильска. Посредством специально разработанной программы на суд зрителей выставлены фотографические спектрограммы. Просмотр «новой норильской реальности» сопровождали звуки осенней капели и звона колоколов, шума ветра и полёта голубей. Фотограф предложил норильчанам по-новому почувствовать город, обратить внимание на неочевидное — то, что меняет ощущение места.

Концепция художественного замысла проекта Сергея Потеряева тесно связана с идеями российского композитора Арсения Авраамова и его «Симфонией заводских гудков», написанной в 1922 году в Баку и объединившей в композиции целый город.

«Норильская симфония» стала четвёртой частью многолетнего художественного авторского проекта-исследования Сергея, который он планирует продолжить в Финляндии.

Услышать, как звучат Норильск, Урал и Волга можно на сайте soundcloud.com и в приложении Soundcloud. А чтобы аудиовизуально погрузиться в «Норильскую симфонию», приходите в резиденцию PolArt — выставка продлится ещё месяц. Как туда попасть, расскажут по телефону 8 (3919) 46-52-78.