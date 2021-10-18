МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанам предлагают услышать город по-новому

Норильчанам предлагают услышать город по-новому

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Норильчанам предлагают услышать город по-новому

В арт-резиденции PolArt открылась выставка «Норильская симфония». Город «записал» Сергей Потеряев — художник, фотограф и фоторедактор издания «The Village Екатеринбург».

Норильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новомуНорильчанам предлагают услышать город по-новому

Сергей исследовал территорию с помощью фотографий и аудиозаписей «голоса» Норильска. Посредством специально разработанной программы на суд зрителей выставлены фотографические спектрограммы. Просмотр «новой норильской реальности» сопровождали звуки осенней капели и звона колоколов, шума ветра и полёта голубей. Фотограф предложил норильчанам по-новому почувствовать город, обратить внимание на неочевидное — то, что меняет ощущение места.

Концепция художественного замысла проекта Сергея Потеряева тесно связана с идеями российского композитора Арсения Авраамова и его «Симфонией заводских гудков», написанной в 1922 году в Баку и объединившей в композиции целый город.

«Норильская симфония» стала четвёртой частью многолетнего художественного авторского проекта-исследования Сергея, который он планирует продолжить в Финляндии.

Услышать, как звучат Норильск, Урал и Волга можно на сайте soundcloud.com и в приложении Soundcloud. А чтобы аудиовизуально погрузиться в «Норильскую симфонию», приходите в резиденцию PolArt — выставка продлится ещё месяц. Как туда попасть, расскажут по телефону 8 (3919) 46-52-78.

Текст Евгений Стренадко
Фото Евгений Стренадко
18 октября в 15:00 840
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