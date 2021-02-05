МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане — в числе победителей конкурса, посвящённого Всемирному дню снега

Норильчане — в числе победителей конкурса, посвящённого Всемирному дню снега

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Норильчане — в числе победителей конкурса, посвящённого Всемирному дню снега

Норильчане — в числе победителей конкурса, посвящённого Всемирному дню снега

Таймырский краеведческий музей пригласил на творческое состязание жителей Дудинки и посёлков муниципального района, а также Норильского промышленного района. Среди победителей в конкурсе на создание снеговика — Виктория Журавлёва и Алиса Голоштенко из школы № 23. Благодарственным письмом отмечена работа кайерканца Тимура Кидрячева: его снеговик сделан из деталей конструктора LEGO.

5 февраля в 15:48 550
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