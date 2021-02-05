Норильчане — в числе победителей конкурса, посвящённого Всемирному дню снега

Таймырский краеведческий музей пригласил на творческое состязание жителей Дудинки и посёлков муниципального района, а также Норильского промышленного района. Среди победителей в конкурсе на создание снеговика — Виктория Журавлёва и Алиса Голоштенко из школы № 23. Благодарственным письмом отмечена работа кайерканца Тимура Кидрячева: его снеговик сделан из деталей конструктора LEGO.