Норильчане могут разместить фотографии героев своей семьи в проекте «Образы войны»

Инициативу реализует Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, РОСФОТО, Московским Мультимедиа Арт Музеем, Российским фондом культуры и Музеем Победы. Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в электронной базе проекта размещено 2020 фотографий, они разделены по темам и тегам. На сайте есть папка с фотографиями военного времени с Заполярья.

Посетители портала могут самостоятельно загружать фото героев своей семьи из личных архивов. К проекту присоединяются региональные и муниципальные архивные учреждения, а также учреждения культуры, обладающие фотофондами. Норильский городской архив предоставит для сайта фотографии 1941-1945 годов с участниками Великой Отечественной войны.