Норильчане поучаствовали в мастер-классе от известного спортивного фотографа

Один из лучших фотографов страны Евгений Тумашов провел мастер-класс и организовал фотоконкурс для 34 местных специалистов.

В преддверии международного турнира по керлингу в Дудинке Евгений Тумашов рассказал, как планирует съемки, анализирует залы, стадионы и ищет выгодные точки для фото, как создает историю из серии снимков, а также ответил на вопросы технического плана, касающиеся экспозиции, выбора объективов, применения специальных фильтров. Фотографы обсудили предстоящую работу на Nornickel Curling Cup. Участники мастер-класса отметили полезную информацию о значимости количества сюжетов и разноплановости.

Уникальным шансом повысить свои навыки и получить совет от эксперта воспользовались профессионалы и любители – фотографы разных жанров и направлений, для которых отображение реальности через призму своего видения стало неотъемлемой частью жизни. Председатель Ассоциации спортивного Норильска Магомед Исмаилов отметил:

«Мы давно хотели встретиться с Евгением Тумашовым. Мероприятие было очень интересным, мы узнали много полезной информации, которая поможет создавать отличные фотографии. При том что фотограф всегда должен четко знать все технические инструменты и понимать систему фотокамеры, создавая качественную спортивную фотографию, важно учитывать и художественную составляющую, при обязательном выполнении первого условия. Хочется поблагодарить Департамент общественных связей ЗФ «Норникеля» за организацию интересного мастер-класса».

Gосле мастер-класса спортивный фотограф организовал фотоконкурс. Участникам необходимо было в срок прислать фотоисторию из 10-ти фотографий, снятых с 23-26 апреля на Nornickel Сurling Сup. Работы судились по таким параметрам как: разнообразие сюжетов, показывающих события вокруг турнира; содержание фотографии спортивного соревнования; сочетание фотографий между собой; интересный взгляд, ракурсы, свет. Подведение итогов конкурса состоялось 1 мая.

Победителями стали:

1 место – Максим Зверев, фотограф, главный специалист департамента управления системой устойчивого развития ЗФ «Норникеля»;

2 место – Евгений Павленко, фотограф, медбрат-анестезист выездной бригады группы реанимации скорой помощи;

3 место – Сергей Колосов, фотограф, начальник службы ООО «Норникель Технические Сервисы».