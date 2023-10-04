Норильчане приняли участие в ГРАУНД Зин Фесте ’23

Всего на фестиваль было подано 193 заявки. За один день его посетили почти тысяча человек. Команда северян представила на нём 30 работ. Большинство изданий созданы по итогам творческих лабораторий Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска (АРН). Первый интенсив по созданию малотиражной литературы состоялся летом прошлого года.

Специально к Зин Фесту ’23 была выпущена газета ГРАУНДа, в которую вошёл репортаж о молодой зин-культуре Норильска, а само участие северной команды в выставке организаторы назвали фокусом события.

«Очень важно, что в ГРАУНД Солянку приезжают люди со всей страны. И второй визит норильчан для нас — честь. Они привозят вместе с собой ту самую энергию развития города. Благодаря им мы очень многое узнаём о Норильске. Признаюсь, целый день ко мне подходили люди с вопросом, где найти комнату норильчан. А мы действительно выделили этому проекту целую комнату! У нас больше нет ни одного проекта, которому был бы предоставлен отдельный зал, — говорит Екатерина Бочавар, художник, скульптор, директор галереи-мастерской ГРАУНД Солянка, куратор ГРАУНД Зин Феста ’23. — Мы надеемся, что событие было полезным и для норильских авторов, а полученный опыт найдёт воплощение в будущих зинах».

Среди гостей, которые познакомились со стремительно развивающейся зин-культурой в Норильске, были и профессионалы сферы искусства и креатива: советский и российский графический дизайнер, член Союза дизайнеров России и Московского союза художников Александр Архутик и креативный директор рекламного агентства, телеведущий Майк Гибсон.

«Мне понравилось, что все зины разные. Иногда, когда у авторов одна школа, руководитель навязывает своё видение. У норильчан же каждый человек выражает своё собственное «я» так, как ему хочется, и не в угоду коммерческим интересам. И я бы не стал выделять какой-то один зин. В нормальном творчестве не должно быть конкуренции», — считает Александр Архутик.

«Норильские авторы уже второй раз принимают участие в фестивале. За минувший год нам удалось удвоить количество выставляемых изданий — с 15 до 30. Многим авторам удалось отправиться на фестиваль, и они сами рассказывают гостям о своих творческих замыслах, получают ценную обратную связь; а самый популярный вопрос: где можно купить эти издания? Безусловно, команде норильских зиноделов было очень полезно пообщаться с другими авторами, перенять опыт и увидеть что-то полезное для своего творчества», — убеждена Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

Тема фестиваля ГРАУНД Зин Фест в 2023 году — иллюстрация. Пять зинов с лучшими, по мнению ГРАУНД Солянки, визуальными решениями были приобретены и стали частью коллекции галереи-мастерской, а их авторов пригласили к сотрудничеству. Одним из них стал известный в Норильске фотограф Евгений Щемилин.

«Я очень рад показать наш город через своё творчество. Мной создано уже три профессиональных зина, и все они так или иначе о Норильске. Издание «Яма» — об опыте работы горняком — высоко оценили и выкупили для коллекции галереи. Это, безусловно, приятно, хотя и происходит со мной не впервые», — делится Евгений Щемилин.

По итогам ГРАУНД Зин Феста коллекция-библиотека зинов в креативном пространстве АРН стала больше на 25 авторских изданий. Познакомиться с обновлённым собранием самиздата можно будет с 9 по 11 октября. Начало групповых экскурсий в 17.30.