Норильчане приняли участие в маркет-фестивале NIZINA FEST

Первые работы норильчан появились на свет всего два месяца назад, но выставка в Самаре стала для них уже третьей (после экспозиции в креативном пространстве АРН и на московском фестивале «ГРАУНД зин фест»). Они были представлены в числе 165 работ авторов из 20 городов, от Краснодара до Владивостока.

«Когда видишь стойку Норильска, хочется рассматривать каждый зин. У них интересные концепции», — признаётся один из организаторов NIZINA FEST Кристина Сергеева.

Темы работ норильских авторов самые разные. Татьяна Винникова в своём первом зине вдохновилась воспоминаниями о море, а второй планирует посвятить теме неба.

Ещё одна участница из Норильска — Анна Бенгс. В прошлом девушка работала стюардессой, поэтому для своего мини-издания выбрала тему авиации.

«Формат зина мне очень подошёл. Это что-то среднее между фотокнигой, дневником и какими-то личными записками. В оформлении своего издания я использовала много артефактов из мира авиации, например, гигиенический пакет ипломбу, которую вешают на тележки и контейнеры. Когда я подбирала картинки для своего первенца, то нашла очень много фотографий, которые до этого я не публиковала. Я бы хотела в таком же ключе оформить их и сохранить для себя. О чём будет новый журнал — пока оставлю секретом», — рассказывает Анна.

Для северного фотографа Леонида Прядко формат малотиражного издания оказался подходящим инструментом для самовыражения. Тема его зина — полярная ночь. В своей небольшой книге он передал ощущения и эмоции, которые переживает в этот «тёмный» период.

«Это действительно максимально удобный формат для фотографов, потому что зины напрямую работают с визуальной информацией, с изображением. И в целом он был бы удобен любому человеку, который занимается искусством», — поделился Леонид.

«Все люди, которые подходят к норильским зинам, восхищаются нашими авторами. Удивляются, что такое сделали в нашем городе. Мы очень ждём новые работы наших состоявшихся авторов, но также надеемся и на то, что сообщество норильских зиноделов будет расти и крепнуть», — рассказала руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева.

Узнать о зинах побольше и познакомиться с библиотекой изданий норильских авторов можно в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж) по предварительной записи: 8-913-162-17-18.