Норильчане смогли насладиться классической музыкой в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса

Теодор Курентзис — знаменитый российский дирижёр греческого происхождения, основатель и художественный руководитель одного из самых востребованных российских оркестров musicAeterna.

Норильск стал самой северной точкой в гастрольном списке музыкального коллектива, основанного в Новосибирске 17 лет назад, а ныне известного по всей России, а также в Европе, Америке и Японии.

Концерт прошёл в Норильске при поддержке «Норникеля», Красноярской краевой филармонии и Агентства развития Норильска. Зрительный зал был полон. Побывать на концерте удалось даже школьникам из Снежногорска. Идея пригласить их на концерт родилась во время рабочей поездки главы Норильска Дмитрия Карасева в посёлок.

За время пребывания в Норильске Теодор Курентзис также успел дать несколько мастер-классов для юных норильских музыкантов.