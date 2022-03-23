Норильчане смогли насладиться классической музыкой в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса
Норильчане смогли насладиться классической музыкой в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса
Со сцены Заполярного театра драмы прозвучали произведения великих композиторов: «Метаморфозы» Рихарда Штрауса, «Серенада для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского и «Адажио для струнного оркестра» Cэмюэля Барбера.
Теодор Курентзис — знаменитый российский дирижёр греческого происхождения, основатель и художественный руководитель одного из самых востребованных российских оркестров musicAeterna.
Норильск стал самой северной точкой в гастрольном списке музыкального коллектива, основанного в Новосибирске 17 лет назад, а ныне известного по всей России, а также в Европе, Америке и Японии.
Концерт прошёл в Норильске при поддержке «Норникеля», Красноярской краевой филармонии и Агентства развития Норильска. Зрительный зал был полон. Побывать на концерте удалось даже школьникам из Снежногорска. Идея пригласить их на концерт родилась во время рабочей поездки главы Норильска Дмитрия Карасева в посёлок.
За время пребывания в Норильске Теодор Курентзис также успел дать несколько мастер-классов для юных норильских музыкантов.