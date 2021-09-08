Норильчане стали призёрами окружного этапа фестиваля-конкурса «Диво России - 2021»

Над созданием ленты ребята работали в 2018 году во время посещения летней школы анимации клубного объединения «Экран» кинокомплекса «Родина». Школа действовала при поддержке благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Руководители проекта - Алексей Юров и Светлана Кудряшова. Мультфильм снят на основе рисунков учеников летней школы. В звукоряде использована авторская музыка Романа Кравченко и стихи Сергея Зареченского. Анимационный фильм может выступать как самостоятельная работа, а может послужить в качестве полноценного сопровождения туристических маршрутов по Норильску.

«Лента также участвовала во внеконкурсной программе ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная Сова», организованного кинокомплексом «Родина», и получила диплом за художественное воплощение образа родного города. Она ценна тем, что показывает город глазами детей. Для них Норильск - не край Земли, а её начало», - отметила директор «Родины» Анастасия Батова.

Авторы мультфильма: Дарья Косаренко, Арина Бакирова, Марта Мишенкова, Эрнест Мишенков, Элина Иванова, Елизавета Жукова, Владимир Лубянов, Даниил Новиков, Павел Смирнов, Максим Смирнов, Полина Морозанова, Владислава Бардина, Виталина Юдаева, Марина Илюшкина, Александра Суркова, Аделина Китаева, Сергей Трембач, Виктория Тимофеева, Юлия Чирина, София Лазарец, София Шевелёва, Софья Лысенко, Луиза Прманова, Вероника Гидиримская.

Победители окружного этапа конкурса проходят в полуфиналы «Европа» и «Азия».