Норильчане высвободили свою творческую энергию

Направляла норильчан в этом вопросе Ольга Батурина, концептуальный художник и фотограф, режиссёр видеоклипов и рекламных роликов, практикующий процессуально-ориентированный терапевт.

На первой лекции под названием «От идеи до реализации» спикер рассказывала о своём пути художника, опыте создания креативных проектов и основных инструментах по креативному мышлению. Вторая лекция – «Творческое возрождение» – была посвящена творческой энергии и тому, что может являться блоком на пути её свободного течения. Собравшиеся рассмотрели основные принципы и методы творческого возрождения и развития, полученную информацию подкрепили практическими заданиями. Третья лекция была посвящена критикам и большой энергии. Чаще всего, когда мы попадаем в тупик в какой бы то ни было сфере нашей жизни, мы делаем это потому, что чувствуем себя в нём безопаснее. Это бессознательная реакция на наши внутренние убеждения, которые мешают нам творить и делать смелые шаги навстречу новому. В процессе творческой практики участники встречались со внутренними критиками, вступали с ними в контакт и пытались осознать, что же за ними стоит на самом деле. Финальный воркшоп «Язык художника» был посвящён практике, основанной на чувствах: зрительных впечатлениях, звуках, запахах, вкусах, прикосновениях. Участники поняли, откуда приходят неожиданные идеи и как легко в доверии творческому процессу проходит их реализация.

«Сама Ольга очень талантливая, сильная и в то же время романтичная личность. На её лекциях я почувствовала настоящее вдохновение и удивление. В моём сознании точно произошёл сдвиг, пусть пока и не тектонический. Коллаж из фотографий, который делала как домашнее задание, получился таким красивым, что придал уверенности: если начать что-то пробовать, то всё получится. Нужно развивать насмотренность, наслышанность, больше путешествовать… И вообще уже пора купить профессиональный фотоаппарат!», – делится слушатель лекций Инна Шимолина.

«Самое основное для раскрытия творческого потенциала, на мой взгляд, это контакт со своим «внутренним ребёнком». Именно он отвечает за наше творческое начало. Именно он хранит в себе изначальное чистое видение, полное воображения и тайны. Только с ним можно играючи творить самые смелые идеи. Он – наш изобретатель, фантазёр, проводник в мир творчества, – отмечает Ольга Батурина. – Отток энергии происходит тогда, когда много ума. Думание мешает творчеству. Как только пришёл творческий импульс, нужно сразу делать, отдаваясь всецело процессу, без сомнений. Тогда энергия течёт. Но наш неугомонный «критик» знает как правильно, не упускает возможности сравнить с кем-то получше или же подкинуть любой другой пищи для размышления, которая точно не про вдохновение. Мы же верим ему и вместо того, чтобы делать, что хочется, отдаём ему энергию, откладывая задуманное на потом, что становится позже уже неактуальным. Чтобы творить, не растрачивая энергию, нам нужно найти контакт между нашими внутренними противоположностями. Этот процесс может быть небыстрым и порой даже болезненным, но это – путь к свободе, путь к своему проявлению, к проявлению творца внутри нас!»

На выходных в АКИ состоялся интенсив «Арт-портрет». Занятия также провела Ольга Батурина. Работая с различными визуальными формами искусства, участники увидели свой внутренний мир по-новому.