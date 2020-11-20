Норильчанка стала лауреатом первой степени III Открытого вокального фестиваля

Анна Бигус, обладательница сопрано, получила классическое музыкальное образование в Москве, около десяти лет преподаёт в Норильском колледже искусств, даёт сольные концерты как вокалистка. Она разделила звание лауреата первой степени среди профессионалов со Степаном Карелиным из Гамбурга. По условиям конкурса, каждый участник должен был включить в свою программу произведение Николая Струве. Анна исполнила романсы Струве «Незабудка» и «Сон» Сергея Рахманинова, а также 4–й стих из цикла «Пять японских стихотворений»

М. М. Ипполитова–Иванова. Конкурс проходил в дистанционном формате. Фестиваль в этом году не только расширил географию российских участников (видеозаписи прислали вокалисты из Барнаула, Сыктывкара, Норильска), но и вышел на международный уровень.