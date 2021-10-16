МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанка успешно выступила на отборочном туре шоу «Голос»

Норильчанка успешно выступила на отборочном туре шоу «Голос»

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Норильчанка успешно выступила на отборочном туре шоу «Голос»

Норильчанка успешно выступила на отборочном туре шоу «Голос»

Участница вокальной студии VOICES Элина Пан решила попробовать свои силы и выступила на отборочном туре популярного шоу на Первом канале. После великолепного исполнения песни Чаки Хан I'm very Woman член жюри Леонид Агутин не смог устоять и повернулся к девушке. Тем самым, выбрав её в свою команду.

Теперь нашей землячке предстоит побороться за звание лучшего певца России.

Поздравляем Элину с победой на отборочном туре и желаем удачи.

Фото из открытых источников
16 октября в 15:44 720
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