Норильчанке удалось написать этнографический диктант на максимальные 100 баллов

Тестирование уже прошли многие норильчане, в том числе более полусотни в библиотеках Норильска. Одной из сотрудниц центральной библиотечной системы Александры Долгополой даже удалось набрать максимально возможные сто баллов. Она впервые участвовала в этой акции. По словам Александры, вопросы диктанта сложные, при этом времени на ответы мало - всего 45 минут. Тематика разная: от национальных украшений и секретов народной медицины до Великой Отечественной войны.

После прохождения теста участники сразу получают электронные сертификаты.