Норильчанки стали призёрами II Краевого литературного конкурса «Вдохновение–2020»

Учредитель и организатор конкурса — Красноярская библиотечная ассоциация. В этом году была введена номинация «75–летие Победы в Великой Отечественной войне». Всего на конкурс поступило 132 заявки от 123 авторов. Возраст участников — от 15 до 86 лет. Норильчанки Татьяна Ващаева и Кристина Конашенок из центра литературного творчества «Водолей» Централизованной библиотечной системы вошли в число призёров. Татьяна Ленцовна заняла третье место в категории «Библиотекари» номинации «Поэзия». И как глава «Водолея» она получила благодарственное письмо от Красноярской библиотечной ассоциации за активное участие в конкурсе. Кристина удостоена первого места в той же номинации, в категории «Члены литературных объединений, работающих на базе библиотек» (группа «Молодые»). В качестве приза произведения авторов–лауреатов, присланные на конкурс, опубликуют в альманахе прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» и разместят на канале Красноярской библиотечной ассоциации в YouTube.