Норильск готовится к празднованию Дня города, Дня металлурга и Дня компании, которое состоится 16 и 17 июля

Самые масштабные мероприятия развернутся в субботу, 16 июля, в Центральном районе Норильска. Заряжаться праздничным настроением горожане начнут с самого утра. В 9.30 на стадионе «Заполярник» стартует массовый забег «Норникеля». А после него компания приглашает горожан на спортивный праздник.

Традиционно с 12.00 до 17.00 от Гвардейской площади до площади Октябрьской развернётся выставка производственной техники предприятий «Норникеля». В 12.00 в районе бульвара Влюблённых начнёт свою работу продовольственная ярмарка. В Книжном дворике (пр. Ленинский, 20а) сотрудники Публичной библиотеки проведут творческие мастер-классы «Город детства».

Праздничная программа на Комсомольской площади стартует в 14.00 с гала-концерта корпоративного фестиваля творчества «Корпорация звёзд» с участием сотрудников Заполярного филиала. Далее эстафету принимают коллективы Дома культуры. Они выступят с вокальными и танцевальными номерами. Но самое интересное начнётся позже. В этом году норильчан порадуют своим творчеством приглашённые звёзды - Елена Темникова и Сергей Шнуров. Певица будет выступать с 17.30 до 18.30, а рок-музыкант - с 19.30 до 20.30.

На Театральной площади весь день будут действовать интерактивные площадки, организованные партнёрами мероприятия. А в 21.00 в Синема-Арт-холле пройдёт тематический вечер активистов корпоративного «Движения молодых специалистов «Лидер», там также состоится концерт группы «Кватро». Вход по пригласительным.

В рудной столице в этот день жителей района приглашают на площадь Горняков в 13.00 на познавательно-игровую программу «Почётная профессия — МЕТАЛЛУРГ!». А в 14.00 там начнётся праздничная программа «Северное лето» с участием творческих коллективов. В это же время стартует акция «Знаменитые люди Большого Норильска». А в 15.30 перед жителями района выступит танцевальный коллектив TODES. В талнахском филиале Музея Норильска с 13.00 до 18.00 будет проходить день открытых дверей. Все желающие смогут посетить действующие экспозиции музея.

В оганерской библиотеке (ул. Югославская, 14) 16 июля в 14.00 будет развёрнута краеведческая панорама «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!».

В посёлке Снежногорск с 14.00 до 15.30 также пройдут праздничные гулянья.

На следующий день, 17 июля, празднование продолжится. Музей Норильска с 11.00 до 19.00 приглашает горожан и гостей города на день открытых дверей. На бульваре Влюблённых с 12.00 свою работу продолжит продовольственная ярмарка. На площади Комсомольской в 13.00 состоится традиционное шоу-дефиле «Парад невест». В 15.00 в сквере им. А. С. Пушкина пройдёт концерт участников клуба самодеятельной авторской песни. В это же время на главной сцене выступят творческие коллективы города, а после них - звёздный танцевальный коллектив TODES. В 19.00 начнётся фестиваль уличного кино. На Театральной площади с 14.00 для горожан будут работать интерактивные площадки.

В Кайеркане в 12.30 от ул. Шахтёрской до ул. Надеждинской стартует праздничное шествие «Да здравствует Норильск!». В это же время на площади Ледового дворца развернётся выставка-ярмарка «Кайерканский Арбат». Там же пройдёт развлекательная программа для детей «Здравствуй, сказка» и будет организована литературно-игровая площадка «ЛитПАРКоавка». В 13.00 жителей района поздравят с праздником местные творческие коллективы, они представят программу «Мы вместе!». В 13.30 для участников трудовых отрядов школьников пройдёт увлекательный квест «ПлавЦех—2022». А в 14.30 выступит танцевальный коллектив TODES. После чего всех приглашают на дискотеку «Open Air».