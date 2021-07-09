Норильск готовится к празднованию Дня города и Дня металлурга

В Центральном районе 17 июля в 14.00 на сцене большого зала Городского центра культуры начнётся шоу-дефиле «Парад невест — 2021», где норильчанки предстанут в романтичных и элегантных образах. В 16.00 эстафету поздравлений примет творческое объединение «Планёрка», со специальной программой из двух отделений. В 18.00 к праздничным мероприятиям присоединятся мотоклубы «Русские мотоциклисты» и «Ночные волки» с выставкой техники. А в 19.00 пройдёт концерт норильских рок-групп.

Все концертные программы также будут транслироваться в прямом эфире на онлайн-платформах Городского центра культуры в Instagram и «ВКонтакте».

В этот же день в детской библиотеке имени Саши Петряева для юных норильчан в 14.00 пройдут весёлые эстафеты, связанные с профессиями Норильска, викторины и конкурсы. А в 15.00 ребят приглашают на громкие чтения весёлой книги Елены Коваленко о самой северной ягоде — бруснике. После прочтения стихов участники смогут изготовить поделки.

Публичная библиотека также подготовила развлекательную программу. В 12.00 в компьютерном классе состоится кибертурнир по компьютерным играм Counter Strike: Global Offensive (18+) и Paladins (без возрастных ограничений). Телефон для справок 48-19-46. А в 14.00 пройдёт викторина для воспитанников трудовых отрядов старшеклассников «Есть город за полярным кругом» с розыгрышем призов. На познавательном краеведческом часе «Легенды и мифы города N», который начнётся в 15.00, норильчане смогут узнать о неизведанных местах Таймыра, увидеть чудеса природы, удивительное спасение упавшего самолёта в тундре, познакомиться с местами силы шаманов и послушать сказки, записанные Огдо Аксеновой. Телефон для справок 46-14-04.

Также 17 июля в социальных сетях Централизованной библиотечной системы будут опубликованы итоги краеведческой викторины «Ответь Стрючковым».

17 и 18 июля в видеозале кинокомплекса «Родина» будут демонстрироваться фильмы «Два капитана» (1955 г.), «Красная палатка» (1969 г.), «Любить человека» (1972 г.), «Земля Санникова» (1973 г.), «Территория» (2014 г.).

18 июля в музейно-выставочном комплексе «Музей Норильска» с 11.00 до 19.00 пройдёт день открытых дверей. Горожане смогут принять участие в путешествии по актуальным экспозициям, музейном квесте «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», который будет работать до 18.30.

В Талнахском филиале музея день открытых дверей будет проходить 18 июля с 13.00 до 17.00. Норильчан приглашают принять участие в викторине, посвящённой истории Норильска, и квесте по выставкам филиала. Также будут работать экспозиция «Лаборатория естественных наук» и экспозиция творческих работ ТО «Клуб флористов-дизайнеров «Галакс» «Цветущая тундра». Вход на все площадки свободный.

В Кайеркане празднования начнутся 16 июня. В КДЦ «Юбилейный» для жителей района подготовлена праздничная программа «Да здравствует Норильск!». В 17.00 начнут работу детская игровая площадка «Яркий Норильск» и «АртГалерея» с мастер-классом по созданию живописных полотен. А в 19.00 начнётся торжественный концерт с участием коллективов культурно-досугового центра, показом поздравлений видеочелленджа «Привет с материка!» и церемонией чествования героев праздника — металлургов, проживающих в районе Кайеркан. Вход на концерт — по пригласительным билетам.

В течение дня будут работать выставка фотографий «Металлурги «Надежды» от клубного объединения «Нортера», персональная выставка Даниила Лобанова «Мастера резьбы по кости северного оленя» и выставка детских рисунков «Кайеркан — моя семья!», приуроченная к 65-летию Кайеркана. На площади перед КДЦ будет организована фотосессия «Я люблю Норильск!».

Атмосферу праздника в районе создаст праздничный радиоконцерт, в программе которого — поэзия о родной земле и песни о Норильске и Севере в исполнении популярных артистов и известных коллективов.

В Талнахе праздничные мероприятия к Дню города и Дню металлурга пройдут 18 июля. КДЦ им. Вл. Высоцкого приглашает гостей в 14.00 принять участие в викторине «Знаменитые люди Большого Норильска». В 15.00 начнётся концертная программа с участием творческих коллективов КДЦ «Юбилейный» и образцового ансамбля народного танца «Талнахский перепляс».

Накануне праздника, 17 июля, в студии анимации «Мульт-пространство «Каникулы» для самых маленьких гостей праздника проведут:

- в 12.30 — мастер-класс «Воздушные фантазии» по созданию цветочных композиций из воздушных шаров (поделки можно будет забрать с собой);

- в 14.00 — игровую программу «Норильчонок» с весёлыми конкурсами и зажигательными танцами.

С 12 по 31 июля в здании КДЦ им. Вл. Высоцкого будут работать праздничные фотозоны «Кладовая Заполярья» и «С Днём города!». Также в преддверии праздников на страницах учреждения в соцсетях будут проходить онлайн-конкурс и выставка открыток #«Тебе, мой Норильск», а также будет открыта онлайн-рубрика #«Норильская пятиминутка».

18 июля в 15.00 в Талнахской городской библиотеке (ул. Диксона, 9) на арт-площадке «МИР» норильчане смогут посетить мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток и поучаствовать в краеведческой викторине «Город счастливых людей». Телефон для справок 37-20-30.

Напоминаем, в учреждениях культуры необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.