Норильск готовится к празднованию Дня народного единства

3 ноября в Музее Норильска в 18.00 откроется выставка «Мифы и вещи» о косторезном искусстве из фондов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии науки в рамках Всероссийской акции «Ночь Искусства» к Году культурного наследия народов России.

Непосредственно в сам праздник, 4 ноября, во всех районах Большого Норильска пройдёт множество мероприятий. В культурно-досуговом центре (КДЦ) им. Владимира Высоцкого в фойе второго этаже жители Талнаха в 14.00 смогут присоединиться к акции «Вместе мы сила». А в 15.00 в зрительном зале КДЦ состоится праздничная программа «Норильск объединяет» с участием местных творческих коллективов.

В это же время в культурно-досуговом центре «Юбилейный» в кинозале также пройдёт концертная программа «Мы — единое целое».

В кинокомплексе «Родина» в 17.00 стартует показ цикла фильмов из фонда Таймырского дома народного творчества. В 18.00 в художественной галерее состоится открытие выставки произведений книжной графики «Сказочный Таймыр». А с 18.00 до 21.00 галерея присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств».

6 ноября в Городском центре культуры в 16.00 состоится праздничная программа «Истоки».

Вместе с тем с 1 по 10 ноября в фойе второго этажа КДЦ им. Владимира Высоцкого будет работать выставка инсталляций «Национальные кухни России». А в КДЦ «Юбилейный» с 1 по 30 ноября — выставка творческих работ «Таланты норильской земли».