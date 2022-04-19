Норильск готовится отметить 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В спортивных школах города в течение месяца проводятся соревнования, посвящённые Дню Победы. В Большом Норильске в честь праздника будет организовано шествие «Бессмертный полк», уличные гуляния, концерты и традиционная полевая кухня, где горожане смогут отведать солдатской каши. Для двух ветеранов Великой Отечественной войны силами творческих коллективов в преддверии Дня Победы проведут акцию «Парад у дома ветерана».

Молодёжи адресованы мероприятия, нацеленные на воспитание гражданственности и патриотизма. Так, на базе Молодёжного центра идёт подготовка к празднику участников Юнармии, а из воспитанников спортивной школы № 1 сформирован парадный расчёт, куда войдут 30 юношей. Спортсмены активно готовятся к легкоатлетическому пробегу «1945 м».