Норильск примет участие во II Международном фестивале памяти народного артиста России Валерия Халилова

В этом году музыкальный фестиваль приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, а также к 70-летнему юбилею Валерия Михайловича Халилова. В программе — концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски. В Норильске пройдет концерт памяти композитора и дирижёра Валерия Халилова «В ритме сердца» 23 января в 15.00 и в 18.00 на сцене Заполярного театра драмы им. Владимира Маяковского.

В концерте будут принимать участие лучшие творческие коллективы города: духовой оркестр образовательных учреждений (руководитель Павел Денисенко), хор Норильского колледжа искусств под управлением Натальи Лушниковой, образцовый художественный коллектив — духовой оркестр BrassBanda (руководитель Алексей Пупик), народные коллективы: ансамбль казачьей песни «Горлица» (руководитель Ольга Радченко) и ансамбль народного танца «Оганер» (руководитель Владимир Фролочкин). Специальный гость концерта — военный дирижер, полковник запаса Андрей Балин.

Объединяющий символ фестиваля – песня-гимн «Россия – навсегда великая страна» на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова прозвучит в финале концерта каждого из городов-участников фестиваля.

Валерий Халилов (1952–2016) – дирижёр и композитор, генерал-лейтенант, народный артист РФ. Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ (2002—2016), музыкальный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» (2007–2016), начальник Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (2016). Валерий Михайлович Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе при крушении в районе Сочи самолёта Минобороны России, направлявшегося в сирийский Хмеймим. Вместе с ним погиб 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.