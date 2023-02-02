Норильск с гастролями посетят Теодор Курентзис и musicAeterna

Теодор Курентзис — основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижёр Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии в Штутгарте. Курентзис является девятикратным лауреатом российской театральной премии «Золотая маска», лауреатом премии KAIROS, командором ордена Феникса и кавалером ордена Дружбы.

MusicAeterna — один из самых востребованных российских оркестров, постоянно расширяющий границы своих творческих возможностей в области старинной музыки в исторически информированном исполнении, академической классики и современной музыки. Оркестр участвует в международных фестивалях Ruhrtriennale, Klara Festival в Брюсселе, фестивале в Экс-ан-Провансе, «Дягилев. P. S.» в Санкт-Петербурге, Дягилевском фестивале в Перми. В 2017 году musicAeterna стал первым российским коллективом, который открыл основную программу Зальцбургского фестиваля.

Произведения, которые исполнит оркестр, выстроятся в единый сюжет. Зачином истории послужит поздний шедевр Петра Чайковского с мотивом воспоминаний о прекрасном, но ушедшем времени. Ему ответит опус современного классика Арво Пярта – меланхоличное «воспоминание» о классике как таковой.