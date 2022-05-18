Норильск стал одной из площадок II Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой»

В залах кинокомплекса «Родина» и КДЦ им. Владимира Высоцкого жители смогут погрузиться в атмосферу большого профессионального кино. Зрителей ждут мировые и российские премьеры, звездные гости, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы.

В этом году в адрес дирекции фестиваля было направлено более 1760 заявок из 112 стран мира. Члены отборочной комиссии — профессиональные кинематографисты — отобрали 116 лучших кинолент от режиссёров из 36 государств. Именно эти картины, 27 из которых — эксклюзивные премьеры, составили шорт-лист конкурсной и внеконкурсной программ. Причём многие полнометражные фильмы авторы представят зрителям лично. Иностранные картины будут снабжены субтитрами.

Фестиваль посетят гости из Белоруссии, Греции, Ирана, Киргизии и, конечно же, из разных регионов России — это режиссёры и актёры, сценаристы и продюсеры, супервайзеры и критики. Среди них — знаменитые юные артисты: Виталия Корниенко («Лёд-2», «Вампиры средней полосы») и Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной доктор», «Аванпост»), актёр и режиссёр Антон Богданов («Огонь», «Ёлки»). Также в Норильск прибудут создатели проекта «Смешарики» и анимационного хита «Финник» — Денис Чернов и Татьяна Белова. Они расскажут о своих киноработах на творческой встрече, которая состоится в кинокомплексе «Родина» 19 мая после показа полнометражного мультфильма «Финник», который начнётся в 15.00. В КДЦ им. Владимира Высоцкого авторы «Смешариков» выступят также после показа «Финника», начало в 18.00.

В ходе фестиваля зрители не только насладятся кино, но и выберут лучшие полнометражные и короткометражные, игровые, анимационные и документальные фильмы. Они также разделены по тематике. Всего будет разыграно восемь наград. Проголосовать можно на сайте geroyfilm.ru

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться, пройдя по ссылке. Вход на все показы и творческие встречи бесплатный, регистрация не требуется.

После завершения основной программы стартует Эхо II Международного фестиваля «Герой». С 24 мая по 30 июня избранные картины будут показаны в кинозалах по всему Красноярскому краю — от посёлка Шушенское до Дудинки.