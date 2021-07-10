Норильск вдохновляет!

Известные художники из Москвы и Санкт–Петербурга приехали в Норильск, чтобы научить горожан самим создавать интересные объекты. Этот замечательный фестиваль, уже вдохновивший сотни наших земляков, организован компаниями «Норникель» и RASKRASIMVSЁ. Руководитель проекта Мария Волохова поделилась:

– Компания RASKRASIMVSЁ более семи лет проводит в Норильске конкурс творческих работ «Добавь городу красок», и в этом формате по эскизам горожан создано более сорока творческих объектов, которые сейчас украшают фасады Норильска. Но пришло время сделать новый шаг — перейти в более крупный формат. Мы заранее изучили городскую среду, интересы жителей, их цели. И хотим, чтобы северяне вместе с мастерами создали арт-объекты, которые в дальнейшем будут интегрированы в городскую среду и станут украшением Норильска.

По замыслу организаторов, этот фестиваль покажет норильчанам, что окружающую среду можно и нужно менять. И публичное искусство — отличный инструмент для этого. Первый фестиваль объединил три направления визуального искусства: мурализм (роспись на стенах), скульптуру и инсталляцию. Участие было абсолютно бесплатным, без возрастных ограничений, но участникам требовалось заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля. В команде каждого из наставников оказалось по нескольку десятков человек.

Мастер-классы проходили пять дней на разных площадках. В мастерской «Необычных людей» с норильчанами встретился Виктор Splash, известный участник и победитель многих фестивалей стрит–арта в Европе и США. Он творит в жанре 3D–кубизма. Мастер сотрудничал с такими брендами, как BMW, «Рив Гош», «Абрау–Дюрсо», Hennessy. На мастер–классе Виктор Splash делился секретами создания деревянных скульптур с эффектом 3D–иллюзий, а его команда выполнила несколько оригинальных арт–объектов.

Хореограф Лилия Бурдинская основала и руководит центром современного танца Bye Bye Ballet в Санкт–Петербурге. На Международном Дягилевском фестивале она представила свой спектакль «Распад атома» с участием Алисы Хазановой. Уникален и перформанс «Марафон», в котором Лилия 31 час танцевала без перерыва, что признано беспрецедентным мировым событием. В Норильске она провела мастер–классы на площадке в Молодёжном центре и PolArt. Вдохновлённая Норильском, Лилия создала вместе с учениками эксклюзивную вязаную инсталляцию «Ловец желаний».

А первым из молодых мастеров в Норильск прибыл Степан Краснов. Его называют одним из пионеров стрит–арта в России. Он работает в стиле неопуантилизма и уже оставил свои зашифрованные послания на стенах домов в разных городах мира. А от Норильска он просто в восторге.

– Норильск, на самом деле, — город–кайф, я сюда давно хотел попасть, — поделился Степан. — Меня интересуют пост–индустриальные города, потому что вижу в них какую-то особую романтику. И всегда вдохновляет природа, она определяет творчество, даёт особый энергетический поток. Мы успели съездить в Талнах — это глоток свежего воздуха, классная природа, другая атмосфера.

Этот художник, творящий соло, любит работать и в коллективе — такое творчество для него «это всегда некая синергия, дополнительный выплеск энергии».

В «Фаблабе–Норильск» на Котульского, 15, Степан Краснов начал с цикла лекций о паблик–арте — искусстве в уличном пространстве, которое включает в себя огромное количество жанров и широкий спектр техник и стилистических решений. А показав ученикам, как можно делать элементарные вещи с помощью баллончика с красками, перешёл и к созданию совместных арт–объектов.

Со своей командой он расписал одну из стен, а также входную группу в «Фаблаб–Норильск». Вместе с горожанами были созданы ещё несколько камерных работ, вдохновлённых местной культурой и природой, они составят большое модульное полотно, которое предполагают разместить в «Арене–Норильск». А ещё Степану предложили расписать два больших фасада около ГЦК, сейчас идёт согласование этой истории.

Из тех норильчан, которые работали с мастером, Степан особо отметил норильскую художницу Дарью Утробину. Это она, уже известная по росписи фасада Публичной библиотеки и других городских мест, исходя из пожеланий работников «Фаблаба», чтобы росписи были связаны с наукой, набросала весёлый эскиз с формулами и портретом гениального Энштейна, показывающего язык. В росписи участвовала вся команда. По словам Дарьи, которая создавала с горожанами и роспись входной группы с изображением учёного, наблюдающего за микрокосмосом, работа со Степаном Красновым — это классный опыт, своего рода бесценный культурный обмен.

Степан Краснов также сообщил, что если получится с проектом росписи на зданиях рядом с ГЦК, то это, после уже состоявшихся активных обсуждений с горожанами, не будут сюжеты о Севере:

– Норильчане говорят, что всё в городе напоминает о том, что это Крайний Север, везде олени, медведи... А хочется чего–то другого. И моя художественная позиция — сделать какой–то элемент отвлечения, чтобы это напоминало о культуре, о том, что есть другая жизнь, чтобы это людей вдохновляло.

А все арт–объекты, созданные мастерами совместно с норильчанами, после предварительного голосования представят на закрытии фестиваля, которое состоится в Городском центре культуры 10 июля в 14.30. Здесь наградят самых активных участников. Подарком станет и перформанс Лилии Бурдинской, а также финальные выступления Александра Красовицкого, вокалиста рок–группы Animal ДжаZ, и известной рэп–команды KREC.