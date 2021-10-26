Норильская детская художественная школа отметила своё 55-летие

Её создателем и первым директором был Николай Павлович Лой - живописец, заслуженный художник России, народный художник Российской Федерации, член Союза художников СССР, участник Великой Отечественной войны. В прошлом году решением Норильского городского Совета школе было присвоено его имя.

Вторым руководителем художественной школы стала Маргарита Евгеньевна Черняева - график, заслуженный работник культуры РФ. Она была бессменным директором школы на протяжении 27 лет. С 2016 года учебное заведение возглавляет Татьяна Витальевна Мозговая.

Партнёрские отношения связывают коллектив школы с преподавательским составом Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского, Красноярским художественным училищем им. В. И. Сурикова и Московским академическим художественным лицеем. Сегодня в ней учатся несколько сотен учеников, достижения учащихся и преподавателей отмечены победами на конкурсах различного уровня - городских, краевых, региональных и международных.

Талантливые ученики норильской «художки» являются участниками краевых творческих школ, победителями Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», стипендиатами благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, обладателями гранта благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова.

Преподаватели школы становились финалистами краевого конкурса профессионального мастерства «Преподаватель года», награждены грантом губернатора Красноярского края «За большой личный вклад в развитие культуры Красноярского края».

Заслуги школы высоко оценены в городе и стране. В 2002 году она получила диплом за участие в конкурсе «Вдохновение» в номинации «Лучшая художественная школа». В 2007 году стала победителем Всероссийского конкурса «Детская школа искусств – достояние Российского государства» и получила диплом победителя за высокие результаты в работе и активное сотрудничество в повышении квалификации преподавателей.

В 2017-м школа стала обладателем золотой медали командного первенства Всероссийского чемпионата школ искусств. А с 2019-го учреждение стало инновационной площадкой направления «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства».

Школа давно служит представительством Международного союза педагогов-художников в Красноярском крае.

Ежегодно на протяжении уже более 25 лет здесь организуют и проводят всероссийский творческий конкурс «Северная палитра», краевой детский конкурс учебных работ по рисунку и живописи, а также выставки детского художественного творчества. Во всероссийском конкурсе «Северная палитра» принимают участие более двух тысяч учащихся их разных городов России, от Камчатки до Калининграда.

Культурно-образовательная деятельность школы нашла отражение в проектных инициативах, ставших заметным событием в жизни города, таких как совместные с Заполярным филиалом «Норникеля» проекты «Норильский никель» глазами детей» и «Каска-раскраска». На протяжении пяти лет школа побеждает в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

«Свой 55-летний юбилей Норильская детская художественная школа встретила множеством творческих планов и научно-методических идей, - говорит директор школы Татьяна Мозговая. - Они обязательно осуществятся, ведь мы знаем, что «самое главное – сказку не спугнуть», что настоящее искусство смотрит на мир глазами ребёнка».