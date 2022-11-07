Норильская детская школа искусств претендует на звание лучшей в стране

Оценивало деятельность и выступления конкурсантов окружное жюри, в состав которого вошли свыше 100 деятелей культуры и искусств из 85 регионов России. Среди них - преподаватели и руководители профильных образовательных учреждений сферы искусств всех уровней – от муниципальных школ до федеральных вузов искусств Минкультуры России, представители региональных методических служб.

По итогам конкурсных испытаний в каждом из восьми федеральных округов определены по три финалиста общероссийских конкурсов – две лучшие школы искусств (городская и сельская) и один лучший преподаватель, которым предстоит представить свой округ в финале, который состоится в Москве в начале декабря.