Акустический концерт от FancyFriend

Участники рок–группы FancyFriend записали акустический концерт. Увидеть выступление можно на YouTube и ВКонтакте. Только на YouTube концерт собрал уже 1373 просмотра. Площадку для записи предоставил Городской центр культуры.

Поводом для выступления стал переход жителей города на режим самоизоляции. В новых условиях музыкантам нужно было проявить находчивость, чтобы продолжать концертную деятельность. По словам фронтмена группы Игоря Юрченко, эксперимент удался: «Онлайн–выступления пользуются не меньшим, а зачастую даже и большим спросом, чем привычные шоу. К примеру, если на площадке Арт–холла группа может собрать 600–800 зрителей, то в виртуальном формате эта аудитория может увеличиться в разы».

В рамках концерта прозвучало одиннадцать песен: половина — из первого альбома FancyFriend «Взаимодействия», несколько ещё не изданных композиций и кавер–версии известных англоязычных произведений. Музыканты решили сыграть концерт в акустике, так как этот формат, по словам участников группы, более мягкий и дипломатичный, он отлично подходит для выступления, которое каждый может посмотреть в любое время в Сети.

Когда ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой, стабилизируется, FancyFriend планируют вернуться к привычному ритму жизни и формату концертов, а значит, радовать норильчан живыми выступлениями на площадках города.

Группа существует с 2012 года, в копилке их выступлений уже два тура по городам России. И кто знает, возможно, сейчас они задали новый тренд, и в скором времени мы увидим выступления других норильских музыкантов в таком же формате.