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Норильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского края

Норильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского края

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Норильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского края

Уже с сегодняшнего дня норильчане смогут оценить мастерство норильских художников и увидеть их глазами северные просторы и пейзажи других регионов.

Норильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского краяНорильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского краяНорильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского краяНорильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского краяНорильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского краяНорильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского краяНорильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского края

Открытие региональной художественной выставки по традиции состоялось в Международный день художника, который отмечается 8 декабря.

- Это уже четвёртая выставка «Северная коллекция. Искусство художников Севера», - говорит Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска. – Эта выставка надёжно заняла своё место в календаре культурных событий и стала любима горожанами. Большая часть работ на выставку представлена художниками-педагогами, которые трудятся в учреждениях культуры Норильска, Талнаха, Кайеркана и даже Дудинки.

Наталья Коростелёва, заместитель главы города Норильска по социальной политике, отметила, что не зря выставка четвёртый год подряд открывает свою экспозицию именно в Международный день художника, тем самым она объединяет наших северных художников и даёт возможность горожанам погрузиться в мир изобразительного искусства.

Стоит добавить, что отбор работ для участия в выставке организует управление по делам культуры и искусства совместно с музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска». Делается это с целью поддержки талантливых художников и развития искусства на севере Красноярского края.

В этом году на участие в выставке подали заявки 47 авторов, которые представили выставочному комитету 115 работ, выполненных в различных техниках: живопись, графика, резьба по кости и дереву, тематические костюмы с орнаментами народов Севера. В выставочном пространстве разместилось 48 работ от 31 участника.

Выставка будет работать в Норильской художественной галерее до 10 января 2021 года. Всех желающих ждут на Талнахской, 78, ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 19 часов, в пятницу с 13 до 21 часа. Телефоны галереи: 43-35-69 и 43-35-68.

Не забывайте при посещении выставки надевать маски и перчатки.

Текст Наталья Черкашина
Фото Ирина Яринская
9 декабря в 17:42 650
ВыставкаСеверная выставка
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