Норильская художественная галерея приглашает горожан на выставку работ художников севера Красноярского края

Открытие региональной художественной выставки по традиции состоялось в Международный день художника, который отмечается 8 декабря.

- Это уже четвёртая выставка «Северная коллекция. Искусство художников Севера», - говорит Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска. – Эта выставка надёжно заняла своё место в календаре культурных событий и стала любима горожанами. Большая часть работ на выставку представлена художниками-педагогами, которые трудятся в учреждениях культуры Норильска, Талнаха, Кайеркана и даже Дудинки.

Наталья Коростелёва, заместитель главы города Норильска по социальной политике, отметила, что не зря выставка четвёртый год подряд открывает свою экспозицию именно в Международный день художника, тем самым она объединяет наших северных художников и даёт возможность горожанам погрузиться в мир изобразительного искусства.

Стоит добавить, что отбор работ для участия в выставке организует управление по делам культуры и искусства совместно с музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска». Делается это с целью поддержки талантливых художников и развития искусства на севере Красноярского края.

В этом году на участие в выставке подали заявки 47 авторов, которые представили выставочному комитету 115 работ, выполненных в различных техниках: живопись, графика, резьба по кости и дереву, тематические костюмы с орнаментами народов Севера. В выставочном пространстве разместилось 48 работ от 31 участника.

Выставка будет работать в Норильской художественной галерее до 10 января 2021 года. Всех желающих ждут на Талнахской, 78, ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 19 часов, в пятницу с 13 до 21 часа. Телефоны галереи: 43-35-69 и 43-35-68.

Не забывайте при посещении выставки надевать маски и перчатки.